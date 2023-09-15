Trabzonspor, Fode Koita ile Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda renklerine bağladığı ve geçen sezon Kasımpaşa'ya kiraladığı Fode Koita ile yolları ayırdı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya fesih bedeli olarak 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak. Gineli oyuncu, Sivasspor ile anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor