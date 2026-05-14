Ozan Tufan: "Finale çıktığımız için çok mutluyuz"

Trabzonsporlu oyuncu Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçının ardından, "Finale çıktığımız için çok mutluyuz. Bu sene inşallah kupayı şehrimize götürmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu oyuncu Ozan Tufan, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Finale çıktığımız için çok mutluyuz. Bu sene inşallah kupayı şehrimize götürmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bugün maç özelinde konuşmam gerekirse ilk yarı çok kötü bir performansımız vardı. Önemli olan galip gelebilmekti. Bir cümle de taraftarımız için söylemeliyim. Onlara takımım adına çok teşekkür ederim. Bizi gayet çok iyi bir şekilde desteklediler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı