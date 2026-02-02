Trabzonspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriği antrenmanla, Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas idmanı ve taktik çalışma ile sona erdi.
Trabzonspor, Fetihyespor ile yarın 20.30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor