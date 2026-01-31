Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular çeşitli oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor