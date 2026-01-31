Haberler

Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular çeşitli oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi