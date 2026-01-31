Trabzonspor'da Fethiyespor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçı için Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, rejenerasyon ve oyun çalışmaları yaptı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor