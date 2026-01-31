Haberler

Trabzonspor'da Fethiyespor maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçı için Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, rejenerasyon ve oyun çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında sahasında oynayacağı Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

