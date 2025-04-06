Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Draguş'un 45+4. dakikada attığı golle Trabzonspor öne geçti.
Stat: Ülker
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Serkan Çimen
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Banza
Gol: Dk. 45+4 Draguş ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 7 Djiku, Dk. 18 Amrabat ( Fenerbahçe ), Dk. 13 Malheiro ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
20. dakikada Dzeko'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Saint-Maximin'in yerden uzak direğe şutunda, top kaleye paralel auta çıktı.
25. dakikada Malheiro'nun hatalı geri pasında topu kapan Amrabat, kaleciyi önde gördü. Faslı orta sahanın, aşırtma şutunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.
30. dakikada Lundstram'ın pasında sağdan çizgiye inen Zubkov'un ortasında, altıpas üstünde Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
35. dakikada Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in penaltı noktası civarından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
36. dakikada Saint-Maximin'in pasında ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inen Szymanski'nin ortasında, top üst direkten oyun alanına döndü.
39. dakikada ani gelişen atakta topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zubkov'un çaprazdan şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
45+4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Savunmada Djiku'dan sıyrılan Zubkov, Banza'yı gördü. Ceza sahasına giren Banza'nın pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top filelere gitti.
Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.