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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak

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Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları stada alınmayacak.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre; Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

3500 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Güvenlik Politika trabzon Futbol Pazar Spor

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