Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma yaptı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor