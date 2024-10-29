Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışması yaptılar.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Şenol Güneş Trabzonspor Fenerbahçe Antrenman Futbol Yaşam Spor

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

Erdoğan'ın, GÖKBEY'in üstüne yazdığı isim dikkat çekti

 Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti

Milli sporcu intihar etmiş! İşte ölmeden önce annesine bıraktığı not
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki! Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti! Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? ''Instagram mesajlarım gitmiyor'' neden? Instagram sorunu nasıl çözülür? TRT SPOR YILDIZ İZLE | 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı! Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ! Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.