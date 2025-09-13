Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapıldı ve takım özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, karşılaşma öncesi son çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnziva bitti! Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

İnziva bitti! Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.