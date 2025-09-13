Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapıldı ve takım özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, karşılaşma öncesi son çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor