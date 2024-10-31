Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON