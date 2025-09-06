Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerin akşam idmanı ise 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Ernest Muçi de akşam antrenmanında yer aldı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
