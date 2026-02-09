Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Trabzonspor, 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak Trendyol Süper Lig maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk antrenmanda ısınma çalışması ve oyun varyasyonları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

