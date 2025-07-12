Trabzonspor, Felipe Augusto ile 4+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Felipe Augusto ile 4+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge kulübünden Brezilyalı golcü Felipe Augusto'yu transfer etti. Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer bedeli 5.000.000 Euro olarak belirlendi.

Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge kulübünün Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Felipe Augusto'yu Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felipe Augusto da Silva'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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