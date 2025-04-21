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Trabzonspor, Fatih Tekke ile Çıkışa Geçti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Çıkışa Geçti
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetiminde 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak üst basamaklara tırmandı ve 7. sıraya yükseldi.

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçti.

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 5 Süper Lig mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 11 Mart'ta 32 puanla 11. sırada devraldığı takımı, 42 puanla 7. sıraya taşıdı.

Tekke'nin dokunuşları takıma nefes aldırdı

Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurarak oyuncularla sıkı bir iletişim kurdu. Mevcut kadro yapısını en iyi şekilde kullanmaya çalışan Tekke, bazı karşılaşmalarda oyun olarak eleştirilse de sonuç odaklı futbol anlayışıyla dikkat çekti. Oyuncular arasındaki güven sorununun üstesinden gelme konusunda da önemli mesafe kat etti.

Bu sezon bir ilke imza atıldı

Ligin 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon bir ilke imza attı. Bordo-mavililer, çıktığı son iki mücadelede hem iç sahada Çaykur Rizespor'u hem de deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek çifte galibiyet serisi yakaladı. Tekke yönetiminde deplasman fobisini de aştığını gösteren Trabzonspor, bu sezon ilk kez 7. sıraya yükselerek rotayı üst basamaklara cevirdi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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