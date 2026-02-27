Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Nwaiwu ve Onuachu'nun golleri öne çıktı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor : Onana, Ozan Tufan, Savic, Nwaiwu (Dk. 73 Lovik), Batagov, Oulai (Dk. 88 Pina), Bouchouari (Dk. 46 Okay Yokuşlu), Muçi, Augusto (Dk. 46 Zubkov), Mustafa Eskihellaç (Dk. 73 Nwakaeme), Onuachu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 23 Anıl Çınar), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 46 Berkay Özcan), Bartuğ Elmaz, Verde, Serginho (Dk. 76 Çağatay Kurukalıp), Babicka (Dk. 76 Traore), Larsson (Dk. 62 Tiago Çukur)

Goller: Dk. 20 Onuachu, Dk. 47 ve 50 Nwaiwu ( Trabzonspor ) Dk. 28 Verde (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kart: Dk. 87 Anıl Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ) Dk. 90+1 Ozan Tufan ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.

50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.

69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Verde'nin şutunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

75. dakikada sol çaprazda ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Babicka'nın sert şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana, soluna gelen topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
