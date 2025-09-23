Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Antrenman, ısınma çalışması, pas çalışması ve taktik çalışması ile sürdürüldü. Taraftar gruplarının temsilcileri antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Tekke'ye başarı diledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan taraftar gruplarının temsilcileri de antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Tekke'ye çiçek hediye etti. Fatih Karagümrük maçında başarı dileyen grup temsilcilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin anısına Tekke ve taraftar grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
