Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile Karşılaşıyor

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor. Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Yarın oynayacak maçla iki takım Süper Lig'de 11'inci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 7'nci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2'nci Lig'de karşı karşıya geldi. İki takım o günden bugüne 10'u Süper Lig, 2'si 2'nci Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 11 galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 7, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.

Ligde 11 puanla 5'inci sırada bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 3 puanla 17'nci sırada bulunan Fatih Karagümrük ise sahadan en az puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan yukarılara tırmanmak istiyor.