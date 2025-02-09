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Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazır
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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