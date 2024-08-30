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Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi moral bulamadı

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Trabzonspor, St. Gallen'e elenerek Avrupa defterini kapattıktan sonra Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Yeni transfer Muhammed Cham da antrenmanda yer aldı.

İsviçre temsilcisi St. Gallen'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, St. Gallen ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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