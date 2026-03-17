Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Antrenman sonrası 22 kişilik kafileyle yola çıkan takımda 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan ikas Eyüpspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Andrea Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu."

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle Edin Visca, Arseniy Batagov ile Boran Başkan yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
