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Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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