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Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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