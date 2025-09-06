Haberler

Trabzonspor, Ernest Muçi'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Trabzonspor, Ernest Muçi'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi 2025-2026 futbol sezonu için satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralama anlaşması yaptı. Kulüp, kiralama ücreti olarak 1.000.000 Euro + KDV ödenecek ve satın alma opsiyonu kullanılırsa toplamda 8.500.000 Euro + KDV ödenecek.

IHAAW191026-SPO/6-09-2025

- Trabzonspor, Ernest Muçi'yi kadrosuna kattı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Muçi'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000 Euro+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000 Euro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, kulübümüz tarafından karşılanacaktır" denildi.

(TK-S)

6.09.2025 19: 11: 05 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
