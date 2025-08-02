Trabzonspor Ege Arar ile Sözleşme Yeniledi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncusu Ege Arar'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Ege Arar'ın sözleşmesini uzattı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Paylaşımda, "1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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