Trabzonspor Ege Arar ile Sözleşme Yeniledi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncusu Ege Arar'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattığını açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Ege Arar'ın sözleşmesini uzattı.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığını belirtti.
Paylaşımda, "1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor