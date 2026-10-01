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Trabzonspor, Drogheda United'a 1-0 yenildi; Reis gençlere süre verilmesini önemsedi

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Trabzonspor, sahasındaki dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildi. Teknik Direktör Thomas Reis, uzun süredir forma giymeyen oyuncularla gençlere süre vermenin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Drogheda United ile oynanan maçın kendileri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, uzun süredir forma şansı bulamayan ve genç oyunculara süre vermenin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Trabzonspor, sahasında oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bizim için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Birçok genç oyuncumuzu görme fırsatı bulduk. Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız da süre aldı. Maçı kaybettik ancak bu oyuncularımıza süre vermek bizim için önemliydi" dedi.

"Genç oyuncularımızın önünde uzun bir yol var"

Takımla birlikte fazla çalışma fırsatı bulamadığını belirten Reis, genç oyuncuların gelişimine dikkat çekerek, "Birlikte sadece 1 maç geçirebildik. Trabzonspor'un genç oyuncularının geçmişte neler başardığını bilen biriyim. Bizim genç oyuncularımız da gayet iyi. Önlerinde uzun bir yol var. Onların bizimle birlikte olmasından mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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