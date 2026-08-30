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Trabzonspor, Amedspor Maçı İçin Diyarbakır'da

Trabzonspor, Amedspor Maçı İçin Diyarbakır'da
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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Diyarbakır'a gitti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde son taktik çalışmasını yapan ekipte, sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovsky kadroda yer almadı. 20 kişilik kafilede Onuachu, Salah ve Muçi gibi isimler bulunuyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 3'ncü haftasında oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Diyarbakır'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Amedspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Diyarbakır'a gitti.

KADRODA 4 EKSİK

Trabzonspor'un 20 kişiden oluşan Amedspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı;

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho Tavares, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu.

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ile Malinovsky kadroda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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