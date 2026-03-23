Deplasmanda Fatih Tekke etkisi zirveye taşıdı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de deplasman performansıyla dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetiminde dış sahada gösterdiği başarı ile son yılların en verimli dönemini yaşıyor. 14 deplasman maçında 10 galibiyet elde ederek şampiyonluk sezonunu geride bırakma yolunda ilerliyor.

Trabzonspor, özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte dış sahada farklı bir kimliğe büründü. Geçen sezon Abdullah Avcı'yla başlayıp Şenol Güneş'le devam eden süreçte deplasmanda uzun süre galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Fatih Tekke'nin göreve geldiği Başakşehir deplasmanıyla birlikte olumsuz tabloyu geride bıraktı.

REKORA DOĞRU

Milli araya girilirken 27 hafta sonunda deplasman puan durumunda zirvede yer alan Trabzonspor, oynadığı 14 dış saha maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü. Trabzonspor ligin ikinci yarısında deplasman mağlubiyeti ise bulunmuyor. Bordo-mavililer bu performansla maç başına 2.28 puan ortalaması yakalayarak son yılların en yüksek deplasman verisine ulaştı. Trabzonspor, deplasmanda 1 galibiyet daha alması halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundaki galibiyet sayısını yakalayarak bu alandaki en başarılı sezonlarından birine imza atacak.

ŞAMPİYONLUK SEZONU GERİDE KALABİLİR

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda deplasmanda oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 34 gol atıp 19 gol yemiş ve sezonu 1.72 puan ortalamasıyla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon ise henüz 14 maçta yakalanan 2.28'lik ortalama, mevcut performansın çok daha üst seviyede olduğunu ortaya koydu.

SON YILLARIN DEPLASMAN KARNESİ

Trabzonspor'un son sezonlardaki deplasman performansı ise dalgalı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer 2024-25 sezonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, 2023-24 sezonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 2022-23 sezonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk sezonu olan 2021-22'de ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle zirveye uzanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
