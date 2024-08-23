Trabzonspor, deplasmanda St. Gallen ile golsüz berabere kaldı

St. Gallen - Trabzonspor : 0-0

İSTANBUL, - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Kybunark Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira yönetti. Miguel Nogueira'nın yardımcılıklarını ise Pedro Martins ile Paulo Bras üstlendi.

Mücadeleye ev sahibi St. Gallen; Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla, Görtler, Toma, Witzig, Geubbels ve Akolo 11'i ile çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise; Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic ve Enis Destan ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. 7'nci dakikada Trabzonspor Orsic ile gole yaklaştı. Pozisyonun hemen ardından bordo-mavili ekip, Bardhi ile etkili geldi fakat top üst direkte kaldı. Mücadelenin ilk 15 dakikası geçilirken, tempo bu sıralarda düştü. Trabzonspor, 24'üncü dakikada Bardhi'nin frikiği ile gole yaklaşırken, 34'üncü dakikada St. Gallen takımında Quintilla sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. İlk yarının son bölümüne girilirken Trabzonspor önce ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafasıyla etkili geldi. Sonrasında da uzaktan Orsic ile kaleyi yokladı fakat kaleci Ati-Zigi topun ağlara gitmesine izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da aynı kadrolarla devam etti. Bordo-mavili ekip, 52'nci dakikada yakın mesafeden Mendy'nin kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Karşılaşmanın son yarım saatlik bölümüne girilirken, oyunda tempo düştü. 84'üncü dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı itirazı sebebiyle sarı kart gördü. 86'ncı dakikada St. Gallen'de Ruiz'in kullandığı köşe vuruşta Geubbels topu kafayla ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi Miguel Nogueira, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve Draguş'a yapılan faul sebebiyle golü geçersiz saydı.

Oyunun son bölümlerinde St. Gallen Trabzonspor kalesine etkili gelse de girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele golsüz berabere bitti.

Bu eşleşmenin rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak.