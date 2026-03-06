Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk