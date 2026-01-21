Haberler

Trabzonspor'da Danylo Sikan, Anderlecht'e transfer oldu

Güncelleme:
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne transferine dair anlaşma sağladığını duyurdu. Anlaşmaya göre Trabzonspor 4 milyon avro alacak ve şarta bağlı bonuslarla birlikte ek gelir elde etme imkanı bulacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Anderlecht Kulübü'nün bordo-mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro ödeme yapacağı belirtildi.

Anderlecht Kulübü'nün, Trabzonspor'a şarta bağlı bonus olarak 500 bin avro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 20'sini ödeyeceği vurgulanan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili ekip, Danylo Sikan'ı geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten transfer etmişti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
