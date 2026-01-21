Haberler

Trabzonspor, Danlyo Sikan için Anderlecht'le anlaştı

Güncelleme:
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın Belçika'nın Anderlecht kulübüne transferi konusunda 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca, anlaşma gereği Anderlecht, şarta bağlı bonuslar ve gelecekteki transfer gelirinin bir kısmını da ödeyecek.

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca Anderlecht, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin Euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
