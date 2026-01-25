Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
Trabzonspor, Sarpsborg'dan 22 yaşındaki golcü oyuncu Daniel Karlsbakk ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, yabancı kontenjanını boşalttığı anda Norveçli forveti kadrosuna katacak. Oyuncunun hafta içinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Zirve yarışını sürdüren Süper Lig devi Trabzonspor, bir transferini daha kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya hazırlanıyor.
KARLSBAKK İLE ANLAŞMA TAMAM
Trabzonspor, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg forması giyen 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, yabancı kontenjanını boşalttığı anda Norveçli forveti kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK
Anlaşmaya varılan Daniel Karlsbakk'ın transferi için resmi yazışmalar da dahil tüm işlemlerin tamamlandığı ve oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Bu doğrultuda 22 yaşındaki golcü oyuncunun hafta içinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Sarpsborg forması altında geride kalan sezonda 41 kez sahaya çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda 21 gol attı ve 3 asist yaptı.