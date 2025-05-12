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Trabzonspor'dan TFF'ye Sert Tepki: 'Futbol Sahada Oynanmıyor'

Trabzonspor'dan TFF'ye Sert Tepki: 'Futbol Sahada Oynanmıyor'
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Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın'ın atanmasına sert bir açıklama ile tepki gösterdi. Kulüp, Türk futbolundaki adaletsizlikleri vurgulayarak, hakem atamasının planlı bir müdahale olduğunu belirtti.

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan müsabakaya hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer'in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: 'Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor.' Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında 'VAR tiyatrosu' sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK'nın VAR toplantısına 'En büyük Galatasaray' kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir!' Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir. Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. ve bilinsin ki; 'Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.'" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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