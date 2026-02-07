Haberler

Trabzonspor'dan takım otobüsüne taşlı saldırıya açıklama

Trabzonspor Kulübü, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bu olayın artık bir organize saldırı olduğunu ve normalleştirilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

TRABZONSPOR Kulübü, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsünün taşlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir" denildi.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 21'nci haftasında deplasmanda 3-0 galip geldikleri Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne yönelik taşlı saldırıya tepki gösterdi. Bordo mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
