Zirve yolundaki, Trabzonspor fark yarattı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek hem önemli bir galibiyete imza attı hem de bu sezonki yükselişini sürdürdü.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılırken puanını 45'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer, bu sonuçla Samsunspor deplasmanında 21 yıl sonra sonra Süper Lig galibiyeti elde etti.

ORTA SAHADA OUALI DAMGASI

Karşılaşmada Trabzonspor adına en fazla çalım atan isim Christ Oulai oldu. Opta'nın verilerine göre, genç oyuncu; 68 topla buluşma, yüzde 94 pas isabeti, 10/18 ikili mücadele kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 6 çalım istatistikleriyle dikkat çekti. Oulai ayrıca 2 kez şut pası verdi. Bu sezon Süper Lig'de 15 golle en fazla gol atan isim olan Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ise, 5 ve üzeri gol atan oyuncular arasında en yüksek gole çevirme oranına sahip isim konumunda bulunuyor. Onuachu, çektiği 53 şutta 15 gol atarak yüzde 28,3'lük bir başarı oranı yakaladı.

ONUACHU ZİRVEDE KAPTAN OLARAK SAHNE ALDI

Karşılaşmada iki gol kaydeden, ayrıca iki golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Paul Onuachu, Samsunspor deplasmanında performansıyla geceye damga vurdu. Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 15'e yükselten Nijeryalı santrfor, gol krallığı yarışında şu anda ilk sıraya yerleşti. Maça kaptan olarak sahaya çıkan Onuachu, yalnızca skor katkısıyla değil, sahadaki liderliğiyle de Trabzonspor'un galibiyetinde belirleyici rol oynadı.

21 MAÇTA EN YÜKSEK PUAN

Bu sezon ligde 45 puan toplayan Trabzonspor (13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet), 2021/22 sezonundan (50 puan) bu yana 21'inci maçlar itibarıyla en yüksek puan sayısına ulaştı.

TARİHE GEÇEN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor, bu sezon Samsunspor'a deplasmanda üç gol atan ilk takım olurken, Şubat 2012'den (Bursaspor – 3-0) bu yana Samsun deplasmanında 3 ve üzeri farkla kazanan ilk ekip oldu. Bordo-mavililer, Samsunspor'u deplasmanda son olarak 2004/05 sezonunda 4-0 mağlup etmişti.

Öte yandan Samsunspor ise, Süper Lig'de 2014/15 sezonundan bu yana isabetli şut çekemeden en fazla şut attığı karşılaşmayı Trabzonspor'a karşı oynadı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Kuzeyin değil Alemin kralı Trabzon

Taka: Kuzeyin gerçek kralı ders verdi

Sonnokta: Fırtına Samsun'da sert esti