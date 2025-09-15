Trabzonspor'dan Taraftarlara Teşekkür Mesajı
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynanan maçta uzun süre 10 kişi kalmalarına rağmen kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Kulüp, sosyal medya üzerinden taraftarlarının geceyi aydınlattığını belirtti.
Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan futbol takımını karşılayan ve moral veren taraftarlara teşekkür etti.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor