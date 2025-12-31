Haberler

Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Güncelleme:
Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Öte yandan Fenerbahçe'nin de süreci sorduğu ancak henüz resmi bir başvuru yapmadığı belirtildi.

  • Galatasaray, Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
  • Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak'ta Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçına şu ana kadar 5 bin bilet satıldı.

Trabzonspor'un 5-6 Ocak tarihlerinde oynanacak Turkcell Süper Kupa'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği tarihlerin ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunmasının ardından bir hamle de Galatasaray'dan geldi.

GALATASARAY'DAN DA ERTELEME BAŞVURUSU

Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılılar, TFF'ye maçın ileri bir dönemde oynanmasını istediği belirtildi. Ayrıca Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin de süreci sorduğu ancak henüz resmi bir başvuru yapmadığı belirtildi.

ERTELEME İSTEME GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Biletlerin satışa sunulmasına rağmen şu ana kadar Galatasaray - Trabzonspor maçına 5 bin biletin satıldığı ve taraftarların müsabakalara beklenen ilgiyi göstermediği belirtildi.

TFF KARAR VERECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin kısa süre içinde yarı final karşılaşmalarının durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

İbrahim Çelik
