Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

Süper Lig devi Trabzonspor, gelecek sezon orta sahasını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken gözünü sürpriz bir isme çevirdi.

TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Hırvat basınında yer alan habere göre; Orta sahada fark oluşturacak birini arayan Trabzonspor, Al Nassr forması giyen Marcelo Brozovic'i gündemine aldı. Haberde, 32 yaşındaki orta sahanın Arabistan ekibi Al- Nassr'dan kesin olarak ayrılacak Brozovic için Karadeniz ekibinin devrede olduğunu ve teklif yapamaya hazırlandığı belirtildi.

AL NASSR'IN İSTEĞİ 5 MİLYON EURO

Öte yandan Hırvat yıldızın ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e de gitme ihtimalinin de bulunduğu ancak Al-Nassr'ın istediği 5 milyon euro'yu Trabzonspor'un ödeme ihtimalinin çok daha fazla olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr ile 41 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.