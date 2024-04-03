Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verilirken Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a 1'er maç men ve para cezası verildi.

TRABZONSPOR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

PDFK kararları Trabzonspor Kulübü'nün büyük tepkisine neden olurken, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TFF istifaya davet edildi.

"ADALETİNİZ BATSIN"

Trabzonspor resmi hesabından yapılan paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;