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Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verilirken Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a 1'er maç men ve para cezası verildi.

TRABZONSPOR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

PDFK kararları Trabzonspor Kulübü'nün büyük tepkisine neden olurken, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TFF istifaya davet edildi.

"ADALETİNİZ BATSIN"

Trabzonspor resmi hesabından yapılan paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (19)

Ilhan Celepci:

Adamlar algıyla topçuların ceza almalarının önüne geçti eyer bu adalet se batsın böyle adalet utanmaz insanlar

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Akin UCOK:

Az bile yaptılar bence o sahaya girenlerin bütün dişlerini ellerine vermeleri lazımdı. Şöyle 1 hafta çorbadan başka bir şey yiyememeleri gerekirdi.

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ihtiyar:

Bu saatten sonra fb ts taraftarları ölümüne düşman edilmiştir birbirlerine adalet sağlanamamıştır maalsef

yanıt8
yanıt3
Tandogan Dogan:

federasyon ayip etmis canim.hic ceza vermeyin bunlar istedikleri zaman sahaya insin kavga etsin.demi ya....

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YİĞİT TÜRKALP:

vallahi ceza az.....

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Blackened:

Oha 6 maçla yirtmis adalet guzellemesi yapmış hamsiler. La usagum daha cinayet mi olacağudu sitadinuzda daa! Vallahi ceza az bile! Orada büyük güvenlik zafiyeti vardi

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Murat Çita:

Turkiyenin gundemi hic bitmezmi Alalhim yarabbi bitaraftan futbo bitaraftan siayset hep dala vere vere vere

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Martin Sikertel:

"Barbar Türkler", "Vandal Türkler" diyen şerefsizlerin eline koz verenlere çok az bir ceza olmuş; hakikatten adaletleri batsın. Dünya bu işi "Trabzonspor yaptı" olarak görmüyor; "Türkiye yaptı", "Türkiye'de oldu" yazıyor. Ülkemizi tüm dünyaya rezil eden futbol teröristlerine verilen ceza çok az olmuş. (Fenerbahçeli ya da herhangi bir takımlı değilim; futbol seyretmem).

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Murat Çengel:

trabzonsporlu yöneticiler çok haklı hiç adil değil bu bence bir sezon kapanmalı stadları

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Sinan Bulduk:

Trabzonlular , İstanbul’daki GS-fb maçında sizi stad da görmek istiyoruz..

12
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