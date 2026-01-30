Haberler

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor takım otobüsüne yönelik saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Antalyaspor ile oynanacak maç öncesinde takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınayarak sporun centilmenlik ve barış ruhuna aykırı bir davranış olduğunu belirtti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı açıklamada, Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsüne stat çevresinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporun birleştirici ruhuna, centilmenliğe ve fair-play anlayışına tamamen aykırı olan bu menfur saldırı futbolun kardeşlik ve barış diliyle asla bağdaşmamaktadır. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın can güvenliğini tehdit eden bu tür provokatif eylemler kabul edilemezdir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanmasını bekliyor futbolun şiddetten arındırılması adına ilgili tüm kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

Yaprak dökümü sürüyor! Fenerbahçe'de ayrlık resmen açıklandı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama