Haberler

Trabzonsporlu Oulai: 'Galibiyeti Orhan Hocamıza Armağan Etmek İstiyorum'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetini vefat eden yardımcı antrenörleri Orhan Kaynak'a armağan etti. Oyun sonrası Christ Inao Oulai, hazırlık sürecinin zor geçtiğini ve galibiyetin Orhan hocaya ithaf edildiğini belirtti.

TRABZONSPOR'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, "Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı herkes çok üzgündü" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞTIK'

Christ Inao Oulai, galibiyeti geçtiğimiz günlerde vefat eden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak'a armağan ettiğini ifade ederek, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık, hocamız bize iyi taktikler verdi. Biz de bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorduk. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

