Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi İçin Önemli Adım

Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi İçin Önemli Adım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için resmi başvuruda bulundu. Kulüp, bu adımla adalet sürecinin toplumsal hafızada yerini korumasını hedefliyor.

TRABZONSPOR, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için ilgili kurumlara resmi başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) isminin 2025-2026 sezonuna verilmesinin, adalet sürecinin toplumsal hafızada yerini koruması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu" olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduğumuzu, bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz" denildi.

Trabzonspor Kulübü, daha önce Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını stadyumda bir tribüne vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

İsrail'in skandal baskınına Türkiye'den sert tepki
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

İstanbullulara müjde! Tarih verildi, o günlere dikkat
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor

Velilerin yıllardır eleştirdiği uygulama sona eriyor
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.