Haberler

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara uyarı

Güncelleme:
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, karşılaşması öncesi taraftarlara erken stadyuma gelmeleri çağrısında bulundu.

  • Trabzonspor, 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları stadyuma erken gelmeleri konusunda uyardı.
  • Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma girişin mümkün olmayacağı ve emniyet birimlerinin bu konuda sıkı tedbir uygulayacağı belirtildi.
  • Taraftarlardan trafik yoğunluğunu azaltmak için şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARLARINA UYARI

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Rize'de Kocaeli'nde konuk takım oyuncularının yaptığı ahlak dışı hareketi size de yaparsa hiç şaşırmayın TFF başkanına da çok güvenmeyin ama Trabzon halkı bu hareketleri kaldıramaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

