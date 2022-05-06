Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'u hedef aldı. Bordo-mavili kulüp, Koç'un bu açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE'YE CEVAP VERDİ

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye ilginç bir cevap verdi. Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından "Gelişigüzel gülme" olarak adlandırılan rastgele harflere bastıkları bir paylaşım yaptı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç'un açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor.Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir" derken şu ifadeleri kullandı; "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır. Kongre üyemiz olarak o görüntüler bizi üzse de..."

Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır.

Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var! Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?

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