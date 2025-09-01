Trabzonspor'dan Batista Mendy için Sevilla ile Anlaşma

TRABZONSPOR, profesyonel futbolcusu Batista Mendy'nin, 2025-2026 futbol sezonu için Sevilla Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Batista Mendy'nin Sevilla Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Mendy'nin, Sevilla Kulübü'ne transferi konusunda Sevilla Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

TRANSFER DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Batista Adelino Mendy'nin, Sevilla FC'ye satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sevilla FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250,000-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla FC, Kulübümüze, 7,000,000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250,000-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."