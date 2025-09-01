Trabzonspor'dan Batista Mendy için Sevilla ile Anlaşma

Trabzonspor'dan Batista Mendy için Sevilla ile Anlaşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, futbolcusu Batista Mendy'nin Sevilla Kulübü'ne 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferini duyurdu. Anlaşma gereği Sevilla, Trabzonspor'a kiralama bedeli olarak 250,000 EUR ödeyecek.

TRABZONSPOR, profesyonel futbolcusu Batista Mendy'nin, 2025-2026 futbol sezonu için Sevilla Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Batista Mendy'nin Sevilla Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Mendy'nin, Sevilla Kulübü'ne transferi konusunda Sevilla Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

TRANSFER DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Batista Adelino Mendy'nin, Sevilla FC'ye satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sevilla FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250,000-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla FC, Kulübümüze, 7,000,000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250,000-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil

Alevler ilerliyor! O şehrimizden gelen görüntüler iç açıcı değil
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı

Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! Hemen gözaltına alındılar
Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı

CHP'li belediye başkanına molotoflu saldırı şoku
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.