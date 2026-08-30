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Trabzonspor'dan Zafer Bayramı Mesajı

Trabzonspor'dan Zafer Bayramı Mesajı
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Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı. Kulüp, Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı; teknik direktör ve futbolcuların Türk bayrağı önündeki fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Kulübün mesajında, "Bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiğimiz büyük mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcuların Türk bayrağının önünde çektirdiği fotoğraf, "Büyük zaferin 104. yılında, şanlı Türk Bayrağı'nın altında" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA
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