Trabzonspor'dan 1461 Trabzon FK'ya transferler devam ediyor

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Kerem Baykuş 1461 Trabzon FK'ya kiralandı. Savunma oyuncusu Hakan Yeşil ile prensip anlaşmasına varıldı. Emirhan Zaman ise hedef olarak belirlendi.

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Kerem Baykuş, TFF 2'nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya kiralandı. Trabzon temsilcisi, savunma oyuncusu Hakan Yeşil ile de prensip anlaşmasına vardı. 1461 Trabzon FK, 20 yaşındaki savunmacı Emirhan Zaman'ı ise yeni hedef olarak belirledi.

Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında oyuncu transferleri devam ediyor. Daha önce Behlül Aydın, Safa Kınalı, Tunahan Ergül, Rüzgar Eser Bostan, Batuhan Kör, Anıl Türkmen gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzon ekibi, bordo mavililerden son olarak Kerem Baykuş'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Son 2 sezonda 1461 Trabzon FK'da oynayan futbolcu, 16 gol ve 9 asistle takımına en fazla gol katkısı veren oyuncu olmuştu.