Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri
Güncelleme:
Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüpspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, 131 hafta sonunda üst üste 4 maç kazandı.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 131 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
  • Trabzonspor'un bu serideki galibiyetleri arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4-3), Zecorner Kayserspor (4-0), Çaykur Rizespor (2-1) ve İkas Eyüpspor (2-0) bulunuyor.
  • Trabzonspor, ligde puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
  • Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 131 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

131 HAFTA SONRA 4'TE 4

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, ligin 9. haftasında da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık seri yapan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisini 131 hafta aranın ardından 4 maça taşıdı. Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 5 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
