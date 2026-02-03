Haberler

Trabzonspor, Aleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek oyundan çıkan Oleksandr Zubkov'da yapılan muayene sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'un sol alt baldır kas grubunda ağırı hissetmesi nedeniyle oyundan çıktığını belirterek, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON

